تداول 135 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا كبيرًا خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ جرى دخول وخروج 89 سفينة في 48 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

نشاط كبير في حركة تداول الحاويات

ووفق البيان الصحفي الذي أصدرته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم، شهدت حركة تداول الحاويات، نشاطًا كبيرًا خلال الـ48 ساعة المضية، إذ جرى تداول 3400 حاوية مكافئة، في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، وشكلت الحاويات الصادرة 44.6% تقريبًا من حجم المتداولة.

حركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، جرى تداول 135 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة، من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، بمخازن والساحات ومواقع العمل كافة، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بصوره كافة.