رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

تداول 90 ألف طن بضائع استراتيجية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

كتب:

كيرلس مجدى
10:23 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 30 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه يجرى حاليا شحن وتفريغ 35 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة. 

تداول 90 ألف طن بضائع استراتيجية 

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 90 ألف طن تقريبا، خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

اقرأ المزيد:

تفاصيل مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.. حجم التداول يصل إلى 15 مليون طن بضائع

«ميناء الإسكندرية»: تداول 3785 حاوية خلال 48 ساعة

بروتوكول تعاون بين ميناء الإسكندرية وتشينجداو الصيني

محمد الشريف: ميناء الإسكندرية من أكثر المواني كفاءة في المنطقة

تداول 258 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة
بقلم كيرلس مجدى