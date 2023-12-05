تداول 90 ألف طن بضائع استراتيجية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 30 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه يجرى حاليا شحن وتفريغ 35 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

تداول 90 ألف طن بضائع استراتيجية

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 90 ألف طن تقريبا، خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.