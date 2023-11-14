«ميناء الإسكندرية»: تداول 3785 حاوية خلال 48 ساعة

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا كبيرًا خلال الـ48 ساعة الماضية، وجرى التعامل مع 50 سفينة في 48 ساعة على أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 30 واحدة أخرى.

تفاصيل حركة تداول الحاويات

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية اليوم، فإن حركة تداول الحاويات شهد نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3785 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 44 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة .

تداول 177 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 177 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

من جانبه، وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره، حفاظا على صحة المواطنين.