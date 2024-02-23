أسعار سخانات الكهرباء 30 لترا.. اختار الأفضل لترشيد الاستهلاك

خلال فصل الشتاء، يحرص المواطنون على توفير السخانات في منازلهم لمساعدتهم على مواجهة برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، خاصة في الأمور التي تتطلب استخدام المياه الساخنة في الحمامات او المطابخ، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار سخانات الكهرباء 30 لترا، نظرا لأنها الأقل في الأسعار بالشركات المصرية، التي تسعى كلا منها لتوضيح كفاءة ومميزات ماركة السخانات التابعة لها بالأسواق.

أسعار سخانات الكهرباء 30 لترا

وتختلف أسعار سخانات الكهرباء 30 لترا، وفقا للشركة المنتجة والمميزات الخاصة بكل نوع، وقدرتها على توفير الكهرباء خلال الاستخدام اليومي، لذا من خلال التقرير التالي، نرصد أسعار سخانات الكهرباء 30 لترا وفقا لما هو معلن على المواقع الرسمية للشركات المنتجة في الأسواق المصرية، حيث جاءت كالتالي:-

سخان مياه كهربائي ريلاكس من فريش، 30 لترًا بسعر ‏2175 جنيهًا.

- سخان كهربائي ماركة وايت ويل سعة 30 لترًا بسعر 1439 جنيهًا.

- سخان فريش بسعة 30 لترًا كهربائي بسعر 1287 جنيهًا.

أسعار سخانات الكهرباء في الأسواق

وتتوافر في الأسواق المصرية بكيات كبيرة من سخانات الكهرباء ذات السعة اللترية الأكبر، التي تكون مناسبة للعائلات ذات عدد أفراد أكبر، وجاءت الأسعار كالتالي:-

- سخان جلاكسيا الكهربائي من يونيفرسال 60 لترًا بسعر 2750 جنيهًا.

- سخان كهربائي من فريش، 50 لترًا بسعر ‎2380‏ جنيها.

- سخان كهربائي بسعة 60 لترًا بمؤشر LED من تورنيدو، بسعر ‎5399‏ جنيهًا.

- سخان كهربائي فينوس من فريش 50 لترًا، بسعر ‎2499‏ جنيهًا.

- سخان كهربائي من فريش، 40 لترًا، بسعر ‎2199‏ جنيهًا.

- سخان كهربائي 50 لترًا من يونيون اير، بسعر ‎ 2270جنيهًا.

- سخان كهربائي من فريش، 80 لترًا بسعر ‏2899 جنيهًا.

- سخان مياه كهربائي ميكانيكي سعة 40 لترًا بسعر ‏2999 جنيهًا.

- سخان مياه كهربائي مارينا من فريش 80 لترًا بسعر ‏3426 جنيهًا.

- سخان مياه هيرو تيربو كهربائي ورقمي من أوليمبيك إلكتريك، 80 لترًا بسعر ‎4375 جنيهًا.‏

- سخان مياه كهرباء ريلاكس فريش، 50 لترًا بسعر 2580 جنيهًا.

نصائح لاستخدام السخان لتتحكم في استهلاك الكهرباء

وفي ذات السياق، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن عدد من الإرشادات والنصائح للمستهلكين للسخان الكهربائي، للتحكم في ترشيد استهلاك الكهرباء، وعدم الدخول في شريحة كهرباء أعلى، والتي جاءت على النحو التالي:

- عدم ضبط السخان عند درجات الحرارة عالية، لأنها تزيد من استهلاك الكهرباء وتؤدي إلى إجهاد السخان وتقليل العمر الافتراضي له.

- يفضل ضبط الثرموستات ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاستخدام بنحو 30 دقيقة فقط.

- الحرص على تفريغ مياه السخان من المياه كل 3 أو 6 أشهر، من أجل للتخلص من الشوائب، حيث أنها تؤثر على كفاءته في التسخين وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- يفضل عند شراء السخان، أن يكون موفرا للكهرباء ويحتوي على ملصق كفاءة الطاقة.

مميزات السخان الشمسي

ويتوافر أيضًا السخان الشمسي في الأسواق المصرية، ويضم الكثير من المميزات، على النحو التالي:

1- يتميز بالكفاءة العالية لقدرته على امتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ سرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر في استهلاك الكهرباء.

4ـ يعتبر أكثر أمانا خلال الأستخدام، حيث لا ينتج عنه اختاقات او حرائق الناتجة عن سخانات الكهرباء والغاز.

5- يمكن الأعتماد على سخان واحد لعدد (للحمامات والمطابخ) ، وفى أكثر من شقة.

6ـ يوجد بها سعات مختلفة ومتنوعة حيث تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات سواء فى الوحدات السكانية او المنشأت التجارية والصناعية.