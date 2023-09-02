تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالجنية المصري للمصريين والأجانب وكذلك الطلاب بداية من مواقع الجيزة والقاهرة وصولا إلى الجنوب والدلتا والمحافظات الساحلية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نستعرض في التقرير التالي أسعار تذاكر زيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر وفق وزارة السياحة والآثار، على هذا النحو:

أسعار تذاكر زيارة المواقع والمتاحف الأثرية

وتبدأ أسعار تذاكر زيارة المواقع والمتاحف الأثرية من سعر 5 جنيهات وتصل حتى 600 جنيه حسب الفئة العمرية والمنطقة التي يتمّ زيارتها، وفي القاهرة تحديدًا لا تتخطى أسعار بعض المناطق 60 جنيهًا.

ووفق السياحة والآثار فإنَّ أسعار دخول المناطق السياحية بالتاكسي والملاكي فتتراوح بين 10 و20 جنيهًا أما الأتوبيسات فتصل لـ 40 جنيهًا.