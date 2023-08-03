«يوم في المتحف».. رحلات للتعرف على حضارة مصر وتاريخها وزيارة المواقع الأثرية

ينتظر الأخوان نور وباسل أبوعلم، فترة الإجازات للتجول فى المتاحف والأماكن الأثرية والتاريخية، باعتبارها من أمتع الأنشطة التى تحقق لهما الاستفادة والشعور بروح المغامرة، فينطلقان معاً لاستكشاف المعالم والآثار، سواء داخل القاهرة أو خارجها رفقة والدتهما، التى اهتمت منذ صغر سنهما بتعريفهما تاريخ بلدهما على مدار العصور المختلفة.. فاعتبرت نور، صاحبة الـ 14 عاماً، المتحف المصرى من أفضل المتاحف التى زارتها، لاحتوائه على متحف الليجو للطفل، الذى يعرض نماذج وقطعاً أثرية من الليجو، تصور المراحل المختلفة للتاريخ المصرى القديم: «بتعرف على تاريخ بلدنا وبنقضى وقت جميل واحنا بنبنى أشكال بالليجو»، وعبرت عن سعادتها لـ«الوطن» بدخول هرم خوفو من الداخل والتعرف على محتوياته.

«بكون مبسوط جداً لما أزور متحف وبعدين ألاقيه ضمن المنهج فى المدرسة»، حسب ما رواه باسل، 12 عاماً، إذ يساعده ذلك على استيعاب المعلومات حول تاريخ المتحف بسهولة، لأنه حظى باستكشافه على أرض الواقع، بما يحفزه على زيارة المزيد من الأماكن الأثرية والمتاحف. لم يكتف الطفلان بزيارة الأماكن الأثرية فى القاهرة فقط، بل حرصا، أثناء زيارتهما لمحافظتى الأقصر وأسوان، على التنزه بين معابد ومقابر ملوك وملكات مصر، كمعبد الملكة حتشبسوت، ومعبد هابو الذى شيده الملك رمسيس الثالث للطقوس الجنائزية، ومعبد الرمسيوم، الذى بناه الملك رمسيس الثانى، وعبرت نور كذلك عن شعورها بالانبهار عند زيارة متحف النيل بأسوان، الذى عرّفها على عادات وثقافات شعوب دول حوض النيل.