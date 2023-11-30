تحريك أسعار زيارة المواقع الأثرية بالأقصر اعتبارا من مطلع ديسمبر

أعلن المجلس الأعلى للآثار، تغيير أسعار زيارة بعض المواقع الأثرية والمتاحف اعتبارًا من الأول ديسمبر 2023.

التغيير يتزامن مع الموسم السياحي الشتوي

ومع بداية الموسم السياحى الشتوى يزداد الطلب على زيارة المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر، ولذلك تم رفع جودة التجربة السياحية في العديد من المناطق الأثرية والفرعونية والمتاحف بمحافظة الأقصر، وتشمل الزيادة رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف للأجانب والمصريين.

سعر تذكرة زيارة معابد الكرنك

وبلغ سعر تذكرة زيارة معابد الكرنك وطريق الكباش 450 جنيها للأجانب و 230 جنيها للمصريين، ومعبد الأقصر وطريق الكباش بلغ أصبح سعر تذكرة الزيارة للأجانب و200 جنيه للمصريين، فيما بلغ سعر تذكرة دخول مقابر وادى الملوك 600 جنيه للأجانب و300 جنيه للمصريين، أما مقبرة سيتي الأول، أصبح سعر تذكرة الدخول 1800 جنيه للأجانب والمصريين.

أما مقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات بلغ سعر تذكرة الدخول 2000 جنيه للأجانب والمصريين وهي الأعلى سعرا بين كافة المواقع الأثرية، و تذكرة زيارة معبد الدير البحرى أصبحت بسعر 360 جنيها للأجانب و180 جنيها للمصريين، وسعر دخول مقبرة توت عنخ آمون أصبح 500 جنيه للأجانب، و250 جنيها للمصريين.