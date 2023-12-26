قصواء الخلالي: الوضع العالمي متجه إلى منحنيات خطرة ومتصاعدة اقتصاديا وسياسيا

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الوضع العالمي والإقليمي يتجه إلى منحنيات خطرة والأمور تتصاعد بشكل يلفت الانتباه والأنظار، كما أن المنحنى الاقتصادي على المستوى الإقليمي يتأثر سلبيا، وهناك العديد من الأمور المنعكسة على المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، أن ما حدث من قبل الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة أثر إلى حد بعيد للغاية ليس فقط على مستوى الاقتصاد الإسرائيلي ولكن المنطقة بأكملها والعالم.

المشهد الاقتصادي الإقليمي يؤثر إلى حد بعيد على المنطقة

ولفتت الإعلامية إلى أن هذا المشهد الاقتصادي الإقليمي يؤثر إلى حد بعيد على المنطقة والسوق غير الرسمي وغير الشرعي للعملة وحركة البيع والشراء في السوق الموازية، والتي أصبحت محل حديث وسائل الإعلام، والحديث عن ارتفاعات غير منطقية بهذا الشكل وهذه الطريقة، ووجود فجوة دولارية واحتياجات كثيرة لا بد أن تتوفر، وهذه النقاط يجب الانتباه لها.