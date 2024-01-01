«تعليم مطروح»: رفع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الوزارة

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنّ مركز التطوير التكنولوجي رفع امتحانات المواد الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا، على منصة الامتحان المركزي في الوزارة، من خلال غرفة التحكم الإلكتروني بمدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين في حي الشروق بالكيلو 7، وذلك وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

أسئلة الامتحانات اختيار من متعدد ومقالية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنّ أسئلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بنسبة 85% اختيار من متعدد، ومقالية بنسبة 15%، وذلك في المدارس التي تتوافر بها بنية تكنولوجية سليمة.

التنسيق بين مركز التطوير التكنولوجي والموجهين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الجهود التى يبذلها مركز التطوير التكنولوجي، لإنجاز مهمة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، المكلفين بها، وسرعة الانتهاء من رفع الامتحانات على المنصة المركزية الإلكترونية في التوقيتات المحددة وبوقت كافي، بالتنسيق مع موجهي عموم المواد الدراسية، حتى يتم التأكد من تمام الجاهزية لكل العناصر وكذلك الأجهزة المستخدمة فى العملية الامتحانية، قبل انطلاق الامتحانات السبت 13 يناير المقبل.