«تعليم مطروح» تكرم أوائل الجمهورية في مسابقة المهارات الوطنية

كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الطالب محمود مصيلحي عبد المنعم بالمدرسة مطروح الثانوية العسكرية الميكانيكية، وذلك لتحقيقه إنجاز كبير بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تخصص تبريد وتكييف الهواء في المسابقة الوطنية العالمية الثانية للمهارات work Skills Egypt، والتي شارك فيها 1500 طالب من مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي.

أسماء المكرمين من تعليم مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه تم تكريم أيضا بديوان مديرية تعليم مطروح في احتفالية صغيرة بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، الطالب يوسف مصطفى عبداللاه الذي حقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في ذات التخصص بالمسابقة الوطنية، والمهندس محمد صباح رسلان مدير المدرسة الميكانيكية العسكرية، والمهندس عبدالحميد السعيد عبدالحميد رئيس قسم التبريد والتكييف بالمدرسة، والمهندس السيد محمود أبو عيسى المعلم المشرف على الطالبين المتفوقين في المسابقة العلمية التي نظمتها الوزارة، برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك تشجيعا لطلاب التعليم الفني على تنمية مهاراتهم الفنية والعملية وتعزيز قدراتهم.

ترشيح الفائزين للتصفيات الدولية في فرنسا

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الطالبين المتفوقين وأسرتيهما وإدارة المدرسة وقسم التبريد والتكييف إشراف ومعلمين ومنظومة التعليم الفني، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ ذلك الإنجاز خطوة جديدة لتحقيق إنجاز جديد في التصفيات العالمية المؤهلين لها والتي ستجري في مدينة ليون في فرنسا والمقرر انطلاقها في شهر مايو المقبل.

ووجه وكيل الوزارة موجهي عموم اللغتين الإنجليزية والفرنسية والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بتنظيم برنامج إثرائي مكثف خلال إجازة منتصف العام الدراسي لتحسين المستوى اللغوي للطالبين قبيل سفرها لفرنسا لضمان الحصول على مركز متقدم بالمسابقة الدولية على مستوى العالم.

وأوضح أن تنظيم الوزارة لتلك المسابقة يأتي في ضوء اهتمام الدولة بقطاع التعليم الفني في سبيل إعداد وتنشئة جيل فني متدرب قادر على الانخراط في سوق العمل والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية الشاملة بكافة المجالات.