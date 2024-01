قوته 7.4 درجة.. هل تحدث كارثة نووية عقب زلزال اليابان؟

شهدت اليابان، صباح اليوم، زلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، هز المناطق الغربية من البلاد، دون ورود أنباء عن حجم الخسائر سواء البشرية أو المادية جراء زلزال اليابان، فيما نشرت وسائل إعلام عن حالة المحطات النووية في منطقة الزلزال.

وقالت الوكالة النووية اليابانية، إن لا يوجد خلل في عمل المحطات النووية بمناطق زلزل اليابان الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

Widespread shaking in Japan.

A major 7.4-magnitude #earthquake occurred in #Japan. Widespread shaking in Japan. A #tsunami warning has also been issued. #deprem #sismo pic.twitter.com/X1V4ziPjWy