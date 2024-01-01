قوته 7.4 درجة.. هل تحدث كارثة نووية عقب زلزال اليابان؟

شهدت اليابان، صباح اليوم، زلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، هز المناطق الغربية من البلاد، دون ورود أنباء عن حجم الخسائر سواء البشرية أو المادية جراء زلزال اليابان، فيما نشرت وسائل إعلام عن حالة المحطات النووية في منطقة الزلزال.

وقالت الوكالة النووية اليابانية، إن لا يوجد خلل في عمل المحطات النووية بمناطق زلزل اليابان الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، عقب زلزال اليابان، إنّه جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية ومحطات أخرى حتى الآن، فيما أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعليمات للحكومة لبذل كل ما في وسعها لضمان الحفاظ على الأرواح، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال الفيلسوف الفرنسـي دومينيـك بور من جامعة لوزان السويسري، إن المحطات الطاقة النووية تم تصميمها بطريقة تمكنها من مقاومة الزلازل وأمواج «تسونامي»

السلطات تحث على الفرار إلى الأراضي المرتفعة عقب زلزال اليابان

وكانت السلطات، أصدرت في وقت سابق من اليوم، عقب زلزال اليابان القوي، تحذيرات من موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، وطلبت من السكان مغادرة الساحل الغربي من البلاد.

كما حثت السلطات اليابانية، المواطنين، على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن، فيما حذرت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، من أن موجات المد العاتية قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.

من جانبها، أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من الساحل الغربي لهونشو اليابانية.