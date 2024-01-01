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زلزال يضرب اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي ارتفاعها 5 أمتار

كتب:

نرمين عفيفي
09:54 ص | الإثنين 01 يناير 2024
موجات تسونامي

موجات تسونامي

ضرب زلزال وسط اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان، وتصل موجات تسونامي ارتفاعها إلى 5 أمتار يتوقع أن تصل إلى منطقة «نوتو» على الساحل الغربي.

وذكرت وكالة أرصاد يابانية، إنّ قوة الزلازل في بعض المناطق تصل إلى 7 درجات.

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