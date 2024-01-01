زلزال يضرب اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي ارتفاعها 5 أمتار

ضرب زلزال وسط اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان، وتصل موجات تسونامي ارتفاعها إلى 5 أمتار يتوقع أن تصل إلى منطقة «نوتو» على الساحل الغربي.

وذكرت وكالة أرصاد يابانية، إنّ قوة الزلازل في بعض المناطق تصل إلى 7 درجات.