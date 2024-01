تطورات زلزال اليابان.. السلطات تطالب سكان 6 محافظات بمغادرة الساحل الغربي

تعرضت اليابان في أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، لزلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وفقا لـ«طوكيو».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن أتش كيه»، إنّ زلزال اليابان بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وصدر تحذير كبير لـ6 محافظات من حدوث موجات «تسونامي».

ودعا رئيس الوزراء الياباني سكان بعض المناطق إلى الإخلاء الفوري عقب الزلزال، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة زلزال اليابان وقعت على مسافة 90 كيلومترا شمال مدينة تاكاوكا، وعلى مسافة 45 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من أناميزو.

وفي وقت لاحق من اليوم، خفض مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بياناته، قوة زلزال اليابان من 7.5 درجة على مقياس ريختر، إلى 6.2، كما زاد من عمق البؤرة من 9 كيلومترات إلى 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال الأوروبي المتوسطي في بياناته الجديدة، إن بؤرة زلزال اليابان وقعت على مسافة 51 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من تاكاوكا، وعلى مسافة 5 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة أناميزو.

وفي وقت سابق، قال خبراء الأرصاد الجوية، إن ارتفاع موجات المد العاتية «تسونامي»، عقب زلزال اليابان، بلغت 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

Evacuations orders in Western Japan as massive 7.6 earthquake hits



Tsunami warning has been issued#tokyo #japan #tsunami #NewYear pic.twitter.com/gzZNRvsFF6