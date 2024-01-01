ثراء جبيل تشارك تامر حسني كليب أغنية «ماوحشتكيش».. يُطرح قريبا

أعلنت الفنانة ثراء جبيل مشاركتها مع تامر حسني، فى الفيديو كليب أغنيته الجديدة «ماوحشتكيش»، المقرر طرحه قريبا ضمن ألبومه الجديد، الذي جاء تحت عنوان «هرمون السعادة».

مشاركة ثراء جبيل في كليب ماوحشتكيش

ونشرت ثراء جبيل جزءًا من الأغنية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «كواليس أغنية ماوحشتكيش من ألبوم هرمون السعادة.. قريباً».

وفي سياق آخر، حرص الفنان تامر حسني، على الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024، بطريقة خاصة، عبر نشر صورة له برفقة أولاده وبسمة بوسيل.

تامر حسني يحتفل بالعام الميلادي الجديد

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الصورة، وعلق عليها: «كل سنة وأنتم طيبين.. يا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية».