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قادة العالم يتبادلون التهديدات في بداية العام الجديد.. هل ينفجر الوضع؟

كتب:

محمد عبدالعزيز
11:36 ص | الإثنين 01 يناير 2024
حرب

حرب

انطلقت بداية العام الجديد بتبادل قادة العالم للتهديدات، حيث أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوى المتصارعة على حدود بلاده لو وسعوا المعركة، سيتلقون ضربات لم يسبق لها مثيل، كما أعلن استمرار العدوان على قطاع غزة حتى تحقيق أهداف العمليات العسكرية.

زيلينسكي يهدد بتدمير القوات الروسية

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، تعهد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتدمير القوات الروسية التي شنت غزوًا على بلاده منذ عامين، مؤكّدًا أنَّ أوكرانيا ستكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024.

تهديد كوريا الشمالية 

كما هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بتوجيه ضربات ساحقة في حالة قيامهم بأي تهديد عسكري ضد كوريا الشمالية، كما لوح باستخدام السلاح النووي.

ويثير هذا التبادل للتهديدات بين قادة العالم مخاوف من تصاعد التوتر واندلاع صراعات جديدة في العالم، خاصة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية والتهديدات النووية لكوريا الشمالية.

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