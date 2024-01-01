قيادي بحزب المؤتمر: تطوير منطقة الضبعة محور رئيسي للتنمية البشرية

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إنّ تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منطقة الضبعة، تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة.

حزب المؤتمر في الجيزة

وأضاف والي، في تصريحات صحفية له، أنّ منطقة الضبعة تمثل محورا رئيسيا لتحقيق التنمية الشاملة في كل أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذي تستهدفه الدولة المصرية والقيادة السياسية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أنّ الدولة المصرية حريصة على تذليل المعوقات كافة التي تواجه المواطنين بمنطقة الضبعة في كل المجالات سواء الطرق أو الإسكان أو إقامة مشروعات استثمارية جديدة لتوفير فرص عمل للشباب.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأشار المهندس علاء والي، إلى أنّ الدولة تعمل وفق رؤية وخطة محددة وثاقبة الغرض منها التيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، في الوقت الذى سيتم حل أزمة التخطيط العشوائي بما يضمن توفير حياة تليق بالمواطن المصري بها جميع الخدمات والمرافق.