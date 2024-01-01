تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة المياه بمركز ملوي.. تكلفته 218 مليون جنيه

أجرى أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى في محافظة المنيا، جولة ميدانية لمتابعة مشروع توسعات محطة المعالجة بمدينة ملوى، التي تقام على مساحة 18 فدانا، بطاقة إنتاجية (20 /40 ألف متر مكعب في اليوم) بتكلفة 218 مليون جنيه، وتخدم مدينة ملوى و4 قرى؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية للمشروع على أرض الواقع، حيثُ بلغت نسب التنفيذ بالمشروع 84%.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجًا وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

جولة ميدانية لمتابعة مشروع توسعات محطة المعالجة

وتفقد «السايس» أعمال إنشاء محطة تنقية مياه مدينة ملوى والمأخذ (بطاقة إنتاجية 450 لترا في الثانية ـ بتكلفة 300 مليون جنيه ـ وتخدم مدينة ملوي و8 قرى)، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستقوم بإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.