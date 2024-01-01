باحث سياسي: روسيا تبدأ موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف

قال الدكتور ميكولا باستون، أكاديمي وباحث سياسي من كييف، إن روسيا بدأت موجة جديدة من الهجمات الجوية منذ عدة أيام، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، تسببت في مقتل 15 شخصا في كييف وحدها.

وأضاف في مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية» أن أوكرانيا ترد على هذه الضربات وقد يسبب ذلك في حدوث تصعيد، ولكنه في الأساس حدث بسبب مبادرة روسيا والدفع لهذا التصعيد، موضحا أن المساعدات الغربية قيد الإقرار، ولم يتخذ قرارا نهائيا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأنها حتى الآن.

تواصل المناقشات مع الجانب الأمريكي

وأشار إلى أن القيادات الأوروبية أشارت إلى أن الموقف الحالي لن يمنع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من مواصلة دعم أوكرانيا، مع تواصل المناقشات مع الجانب الأمريكي.