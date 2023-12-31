قبل نهاية العام.. أوكرانيا تستفز روسيا بقصف عنيف على بيلجورود

تطورات متلاحقة شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، من قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلجورود الحدودية، ردا على «موسكو» العنيف الذي استهدف مناطق بينها العاصمة الأوكرانية «كييف»، فجر أمس الجمعة مع نهاية العام الجاري 2023، واقتراب دخول الأزمة بين البلدين عامها الثاني.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تنفيذ القوات الأوكرانية، هجوما عشوائيا على مقاطعة بيلجورود الروسية جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، بصواريخ وقنابل عنقودية، مشيرة إلى أن الهجوم لن يمر دون رد،

وقالت الدفاع الروسية، إن منظوماتها الدفاعية اعترضت صواريخ وقنابل باتجاه مقاطعة بيلجورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا، بينها قنابل عنقودية،فيما أعلنت اللسطات الروسية، ارتفاع عدد ضحايا القصف، إلى 22 شخصا.

الهجوم على بيلجورود من الأعنف بالنسبة إلى الروس

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم، إن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 22 شخصًا بينهم 3 أطفال، وأصيب 110 أشخاص بجراح متفاوتة بينهم 17 طفلا، إضافة إلى 30 شخصا في حالة حرجة.

وفتحت السلطات الروسية، قضية جنائية على إثر الهجوم على مقاطعة بيلجورود الروسية، بموجب مواد القانون المتعلقة بالشروع في القتل والقتل العمد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ووصفت وزارة الطوارئ الروسية، الهجوم على مقاطعة بيلجورود الورسية، من الأعنف بالنسبة إلى المدنيين الروس منذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية.

بدوره، توجه وفدا برئاسة وزير الصحة الروسي، بتكليف من الرئيس الروسي فلاديير بوتين، إلى مقاطعة بيلجورود الروسية، لتقديم المساعدات اللازمة لضحايا الهجوم. وطالبت روسيا، مجلس الأمن الدولي، بعقد جلسة طارئة جراء الهجوم الذي وصفته «موسكو» بـ«الإرهابي»، على بيلجورود، مشددة على مشاركة التشيك، لتوضيح إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

إحباط 7 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية جنوب دونيتسك

من جانبه، أحبط الجيش الروسي، 7 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية، على محور جنوب دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن نحو 20 ألف عسكري من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الروسية، سيتناوبون خلال رأس السنة وعطلتها.

نشوب حرائق جراء قصف روسي على خاركيف

وفي أوكرانيا، قال مسؤولون، إن روسيا نفذت قصفا على مناطق أوكرانية، بينها العاصمة «كييف»، فيما اشتعل حريقا بمنشأة للبنية التحتية الحيوية في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية. وقالت السلطات الأوكرانية، إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صد هجوم روسي بمسيرات، فيما ألحق القصف أضرارا بالمناطق السكنية وتسبب في نشوب حرائق، في خاركيف شمال شرق البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي الأمم المتحدة، قال مندوب «روسيا الاتحادية» الدائم لدى المنظمة، فاسيلي نيبينزيا، إنه كلما خلقت أوكرانيا تهديدات أكثر لـ«موسكو»، سترد روسيا بشكل أكثر صرامة، معربا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم على بيلجورود عن استغرابه من صمت الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، بشأن الهجوم الأوكراني على بيلجورود الروسية

ووصف نيبينزيا، على أن الهجوم الأوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية بـ«الإرهابي» المحض.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، إن كل مجرم في الحكومة الأوكرانية، سينال القصاص العادل، مضيفا خلال مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن لجنة التحقيق الروسية رفعت أكثر من 4 آلاف قضية جنائية ضد نحو 900 فرد.

وأشار الوزير الروسي، إلى ان «موسكو»، تسجل الجرائم المروعة التي ارتكبها «النازيون الجدد» الأوكرانيون، موضحا أنها لا تقتصر على فترة الأزمة الأوكرانية الروسية.

لافروف: الحكم على أكثر من 200 عنصر تابع للقوات الأوكرانية

وأشار لافروف، إلى إن محاكم بلاده وبناءً على الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق، حكمت على أكثر من 200 عنصر تابع للقوات الأوكرانية، بالسجن لفترات طويلة بسبب الفظائع المرتكبة.