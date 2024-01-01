تعرف على مواعيد قطارات الوجه البحري في أول أيام العام الجديد

يتطلع الكثير من المسافرين من وإلى الوجه البحري، إلى معرفة مواعيد قطارات الوجه البحري في أول أيام العام الجديد، في مختلف المحافظات والمدن التابعة للوجه، لتسهيل الأمور عليهم عند السفر.

مواعيد قطارات الوجه البحري أول أيام العام الجديد

وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد القطارات المتجه من وإلي الوجه البحري وهي:

- قطار رقم 2025 تالجو «القاهرة الإسكندرية» قيام من محطة رمسيس الساعة 8 صباحا.

- قطار رقم 2023 تالجو القاهرة إسكندرية قيام الساعة 2 ظهرا .

- قطار رقم 2022 تالجو الإسكندرية القاهرة قيام من محطة مصر الساعة 5:50.

- قطار رقم 2024 تالجو الإسكندرية القاهرة قيام من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا.

- قطار رقم 903 إسبانى مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيام من القاهر الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 إسباني مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

- قطار رقم 3009 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيام من محطة رمسيس الساعة 07:10 مساء

- قطار رقم 18 روسى الإسكندرية القاهرة موعد قيام من محطة مصر الساعة 1.10 ظهرا.

- قطار رقم 28 روسى الإسكندرية القاهرة موعد قيام الساعة 8.20 مساء

- قطار 464 ركاب تحيا مصر، دمنهور - قلين، من دمنهور الساعة 2:20 مساء، ويصل قلين الساعة 3:35 مساء

- ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر، قلين - دمنهور، من قلين الساعة 3:50 مساء، ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساء.

- ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر، طنطا - دمنهور، من طنطا الساعة 11:20 صباحاً، ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء

- ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر، دمنهور - طنطا، من الساعة 3:45 مساء، ويصل طنطا الساعة 7:05 مساء.

- قطار 884 - 883 إكسبريس تحيا مصر، بيلا - الإسكندرية، من بيلا الساعة 11:50 صباحاً، ويصل الإسكندرية الساعة 4:10 مساء.

- قطار رقم 948 ، نوع القطار سياحي، موعد القيام من المنصورة 5.35 ويصل إلى محطة القاهرة 8.20 صباحا.

- قطار رقم 1914، نوع القطار سياحي، موعد القيام من محطة المنصورة الساعة 6:35 ويصل محطة شبرا الخيمة، الساعة 8.45 صباحا.

- قطار رقم 65، نوع القطار مميز، موعد القيام من محطة طنطا 16.50 مساء ويصل محطة المنصورة 18.20 مساء.

- قطار رقم 1915، نوع القطار سياحي، موعد القيام من محطة شبرا الخيمة 3.35 عصراً ويصل إلى محطة المنصورة 5.50 مساء.