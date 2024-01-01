«الأرصاد»: استمرار استقرار الأحوال الجوية وأمطار غير مؤثرة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد استقرارا على أغلب محافظات الجمهورية، خصوصًا على المحافظات الداخلية، رغم تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لكنه لن يكون متعمقًا بشكل كبير.

وأضافت غانم، أنّ فرص الأمطار لن تكون كثيرة ولن تؤثر على أي أنشطة للأعمال اليومية، واليوم متوقع استمرار فرص الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنه مع المساء تزيد كميات الأمطار وتغزر على بعض المناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط حيث من المتوقع أن تزيد الأمطار في هذه المناطق عن المتوسط فترة المساء، وتمتد الأمطار لبعض الأماكن من جنوب الوجه البحري وتكون خفيفة ولكن مجمل الأمطار في المناطق الداخلية ستكون غير مؤثرة في المناطق الداخلية وستكون متقطعة على مدار اليوم.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنّ الأمطار اليوم وعلى مدار اليوم ستكون بين الخفيفة والمتوسطة ومع فترة المساء تزيد على بعض المحافظات التي تزيد فيها كميات الأمطار على المتوسط، وباقي المناطق لن تكون الأمطار محسوسة أو مؤثرة، واليوم تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية.