«الأرصاد» تحذر من استمرار الشبورة على الطرق السريعة حتى نهاية الأسبوع

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية التي شهدتها البلاد اليوم من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إذ تتكون نتيجة انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

استمرار الشبورة حتى نهاية الأسبوع

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN» أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية اليوم، على فترات متقطعة.

الأجواء باردة

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في فترات الليل على جميع الأنحاء، إذ تصل درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية في بعض المناطق.

وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند السير على الطرق خلال فترة الصباح الباكر، إذ تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

ارتداء الملابس الثقيلة ليلا

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.