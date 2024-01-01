بحث استعدادات الامتحانات على مائدة أول مجلس لكلية الإعلام بنات الأزهر

ترأست الدكتورة شفيقة الشهاوي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة والمشرف على كلية الإعلام بنات المجلس الأول لكلية الإعلام بنات والذي عقد أمس بمقر الكلية بمدينة نصر.

المجلس الأول لكلية الإعلام

جاء المجلس بحضور الأستاذ الدكتور جمال النجار، الأستاذ بقسم الصحافة، والأستاذة الدكتورة أماني عبدالرؤوف، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، والأستاذة الدكتورة منى عبدالجليل، أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والأستاذة الدكتورة ولاء عقاد، الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون، والأستاذة الدكتورة آيات رمضان، رئيس قسم الصحافة والنشر، والأستاذة الدكتورة دعاء الصعيدي، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والنشر، والأستاذة الدكتورة ريهام مرزوق، الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون.

في بداية الجلسة وجه أعضاء المجلس الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على موافقته على إنشاء الكلية ودعمه المستمر للفكرة منذ بدايتها.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

كما وجه المجلس الشكر لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة كما ثمن أعضاء المجلس الجهود التي بذلتها الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية في دعم كلية الإعلام ومنتسبيها، كما أكّد الأعضاء على جاهزية الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 2 يناير 2024 للفرق الأربعة.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس عددًا من الملفات التي تعمل الكليةُ جاهدةً على استيفائها وإنجازها في أقرب وقت والتي تصب في صالح العملية التعليمية وتسعى لربط الطالبات بسوق العمل.