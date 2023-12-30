جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي الزراعي بجنوب سيناء

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 /2024 للمرحلة الثانوية الزراعية والجدارات، حيث من المقرر أن تبدأ في 9 حتى 17 يناير المقبل للثانوي الزراعي، و9 حتى 10 من نفس الشهر للثانوي الزراعي جدارات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الزراعي

تضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي الزراعي العام ما يلي:

- الثلاثاء 9 يناير.. امتحان مادة اللغة العربية ساعتان ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية ساعة ونصف.

- الأربعاء 10 يناير.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية ساعتان ونصف، ومادة البيولوجي ساعتان.

- الخميس 11 يناير.. امتحان مادة محاصيل زراعية ساعتان، ومادة الألبان ساعتان.

- السبت 13 يناير.. امتحان مادة الاقتصاد ساعتان.

- الأحد 14 يناير.. امتحان مادة تربية نحل وديدان وحرير ساعتان، ومادة مساحة وري ساعتان.

- الاثنين 15 يناير.. امتحان مادة إرشاد زراعي ساعتان لجميع التخصصات، وامتحان مادة كيمياء الأرض ساعتان وذلك لشعبة الاستصلاح الزراعي، وامتحان مادة الصناعات الغذائية ساعتان لشعبة الصناعات الغذائية، وامتحان مادة الزراعة الحيوية ساعتان لشعبة الحاصلات البستانية.

- الثلاثاء 16 يناير.. امتحان مادة نظم الري والصرف ساعتان لشعبة استصلاح الأراضي، وامتحان مادة عجائن ومخبوزات ساعتان لشعبة الصناعات الغذائية، وامتحان مادة خدمة حاصلات بستانية ساعتان لشعبة حاصلات بستانية، وامتحان مادة هندسة وميكنة زراعية ساعتان لشعبة إستصلاح أراضي، وامتحان مادة تكنولوجيا مصانع ساعتان لشعبة صناعات غذائية، وامتحان مادة الزراعة المحمية ساعتان لشعبة حاصلات بستانية.

- الأربعاء 17 يناير.. امتحان مادة استزراع الأراضي الصحراوية ساعتان لشعبة استصلاح الأراضي، وامتحان مادة مستخلصات غذائية عطرية ساعتان لشعبة الصناعات الغذائية.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الزراعي جدارات

أما جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الزراعي جدارات، فتضمن ما يلي:

- الثلاثاء 9 يناير.. امتحان مادة اللغة العربية ساعتان ونصف، وامتحان مادة التربية الدينية ساعة ونصف الساعة.

- الأربعاء 10 يناير.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية ساعتان ونصف.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى تجهيز اللجان وتشكيل غرفة العمليات داخل مديرية التعليم بالمحافظة، لمتابعة سير الامتحانات مع الالتزام بتعليمات المديرية الخاصة بالامتحانات التي لا تضاف إلى المجموع، وهي كالآتي:

- تبدا الامتحانات العملية والمعملية قبل الامتحانات النظرية، وتحدد عدد الدفعات حسب إمكانيات كل قسم.

- تبدا الامتحانات في تمام الساعه 8:00 صباحا.

- تبدا الامتحانات للتربية العسكرية يوم 4 يناير المقبل للنظري والعملي.