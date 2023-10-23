الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة.. ينتهي الميعاد 14 نوڤمبر

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لطالبات الفرقة الأولى بجميع الشعب للتقديم بالكلية عن الشروط والأوراق المطلوبة، وسيجري انتهاء معاد التقديم يوم 14 نوڤمبر المقبل 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية بالمنصورة

بحسب الموقع الرسمي للكلية تستعرض «الوطن» لقرائها الأوراق المطلوبة للانضمام لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة لطالبات الفرقة الأولى وهي كالآتي:

- تسدد الطالبة الرسوم المقررة وقدرها 586 جنيها انتظام، 786 جنيها انتساب على ماكينة فوري بالكود 645 بالرقم القومي، وتسليم أصل الإيصال + 4 صور منه.

- أصل شهادة الثانوية + 5 صور

- أصل شهادة الميلاد + 5 صور

- أصل طلب الالتحاق + 5 صور

- 8 صور شخصية 6*4 يكتب الاسم كاملاً على كل صورة.

- 5 صور لبطاقة الرقم القومي للطالبة.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- بطاقة الترشيح + 5 صور من البطاقة.

- حافظ ورقي لحفظ الأوراق «ملف ورقي كبير» يكتب عليه جميع بيانات الطالبة.

خطوات التقديم لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة

وكشف الموقع الرسمي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة عن خطوات التقديم للكلية، وفقا للموقع الرسمي لطالبات الفرقة الأولى كالآتي:

- تسدد الطالبة أولا الرسوم المقررة على ماكينة فوري، وليس أي شركة أخرى بالرقم القومي على الكود 645، وتصور بعد ذلك إيصال السداد + 4 صور منه.

- تسجل الطالبة بياناتها على موقع الأزهر وطباعة طلب الالتحاق، وتصويره 5 صور منه.

- تتوجه الطالبة إلى الشباك الخاص بالشعبة.

- تستلم الطالبة من الموظفة استمارة الكشف الطبي.

- تتوجه الطالبة إلى الإدارة الطبية بالكلية بالدور الأرضي بالمبنى القديم باستمارة الكشف الطبي.

- تكتب الطالبة بياناتها كاملة على الأوراق التي استلمتها من الشباك + بيان مكتوب به كل بيانات الطالبة مرفق معه صورتين شخصية للطالبة.

- تذهب الطالبة إلى الشباك لتسليم ملفها بعد الانتهاء من الكشف الطبي وكتابة بيانتها كاملةً.