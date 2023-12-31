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جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليات جامعة بنها الأهلية.. تنطلق غدا

كتب:

حسن صالح
09:47 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
امتحانات جامعة بنها الأهلية بالعبور

امتحانات جامعة بنها الأهلية بالعبور

أعلنت جامعة بنها الأهلية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، غدا الاثنين الأول من يناير 2024، بكليات الجامعة.

جداول امتحانات جامعة بنها الأهلية 

وأوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية، لـ«الوطن»، أنه يمكن الاطلاع على جداول الامتحانات لكل الفرق والكليات بالجامعة، من خلال الرابط التالي هـنـا 

رسالة الجامعة للطلاب بالتوفيق والنجاح

وأعرب رئيس جامعة بنها الجامعة عن أمنياته وأمنيات هيئة التدريس لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح، مشيرا إلى أنه جرى إعلان جداول الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات، فيما أقر مجلس الجامعة الضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات.

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية، أن شدد على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات مستمرة لمدة أسبوعين.

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية، أنه وجه بالعمل على تفادي حدوث أية معوقات أو شكاوى، مشيرا إلى أنه جرى وضع قواعد وإجراءات صارمة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

وأضاف رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، أن الامتحانات بالكليات والفرق الدراسية والبرامج المختلفة من المقررات الدراسية التي درسها الطلاب، مؤكدا تقديم الدعم الكامل والمستمر من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة.

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