6 خطوات للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. ما هي؟

سهلت وزارة التضامن الاجتماعي على المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024.

1- يدخل الشخص على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

2- بعد ذلك يضغط الشخص على زر الرابط الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

3- ينقر الشخص بعد ذلك على كلمة «استعلام طلبات».

4- يُسجل الشخص الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا، ولابد أن البطاقة سارية.

5- يضغط الشخص بعدها على خانة بحث.

6- في النهاية ستظهر للشخص نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

المميزات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة

وبالنسبة للميزات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والإعاقات المختلفة هي إمكانية الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، الجمع بين معاشين، التعيين في الوظائف الخاصة بأصحاب الـ5%، فضلًا عن الحصول على سيارة.