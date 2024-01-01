رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الهندسة

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة بالمنوفية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة الإلكترونية بمدينة منوف، يرافقه الدكتور أيمن عميرة عميد الكلية والدكتور جمال محروس والدكتور سعيد عبد العاطي وكيلا الكلية، ورؤساء الأقسام ومدير عام الكلية.

جولة رئيس جامعة المنوفية في كلية الهندسة الإلكترونية

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن كلية الهندسة الإلكترونية تضم 3 أقسام علمية هي هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، وهندسة وعلوم الحاسبات، بالإضافة إلى 4 برامج نوعية تضم الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة التحكم الصناعية، هندسة الأمن السيبراني وتحليل البيانات، تواكب سوق العمل المحلى والدولي، مشيرا أن الكلية تضم الكلية 2700 طالب وطالبة.

واطمأن «القاصد»، خلال جولته على حسن سير الامتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و تواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين، مشيدا بتجهيزات اللجان، وتواجد الأساتذة في قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب، حيث أدى اليوم الامتحانات طلاب الفرقة الرابعة والفرقة الأولي وطلاب برنامجي الهندسة الطبية وهندسة الاتصالات والشبكات.

رأي طلاب كلية هندسة حول أسئلة الامتحانات

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وما إذا كانت هناك أي مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

وشدد «القاصد» على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الامتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة.