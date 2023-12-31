طلاب جامعة المنوفية يحررون 5939 مواطنا من الأمية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن نجاح طلاب جامعة المنوفية في تحرير عدد 5939 مواطنا ومواطنة من الأمية بدورة أكتوبر 2023، من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ ليصبح إجمالي عدد المواطنين، الذين جرى تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية، منذ عام 2014 حتى الآن 72.737 مواطنا ومواطنة، بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية و خارج المحافظة.

ترتيب جامعة المنوفية في محو الأمية بين الجامعات

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حصلت علي المركز السادس علي مستوي الجامعات الحكومية بدورة أكتوبر 2023، وفق البيان الإحصائي الذي أعدته الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأشاد رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز مثمنا الدور الإيجابي لطلاب الجامعة في المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية، الذي يأتي ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، ودعم جهود الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية، كونها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

ولفت، إلى أن الجامعة تعمل جاهدة على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة، للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة، التي تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي، خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن و توجهات وزارة التعليم العالي.

مشاركة جامعة المنوفية في مبادرة قرى بلا أميه

كما أضاف الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع، أن الجامعة من أوائل الجامعات التي شاركت في مبادرة قرى بلا أميه، بالإضافة إلي مشاركة الطلاب في القوافل المتكاملة التي نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالي، موجهًا الشكر لمركز تعليم الكبار، ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.