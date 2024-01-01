وزير الإسكان يتابع مع رئيس «القابضة للمياه» موقف المشروعات في المنوفية خلال 2023

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم وجاري تنفيذها بمعرفة الشركة بمحافظة المنوفية خلال العام الماضي.

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وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تمويل لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي

واستعرض رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والأنشطة التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية خلال عام 2023، مؤكدا مواصلة الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، والجهات والأجهزة ذات الصلة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

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وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ عدد 9 آلاف و500 وصلة مياه شرب لعدد 81 قرية بمركزي أشمون والشهداء، واستكمال أعمال مد وتدعيم شبكات المياه أقطار مختلفة بإجمالي أطوال تقدر بـ200 كيلومترا، وأعمال تنفيذ وحدات إزالة الحديد والمنجنيز لعدد 17 محطة ارتوازية، واستكمال أعمال دق وتغويص آبار لعدد 49 بئرا ارتوازية، وأعمال إنشاء محطة مياه شرب مرشحة بأشمون، كما تم استلام عدد 47 بئرا ارتوازية، ونحو 56 ألف متر طولي شبكات مياه شرب، واستلام عدد 1 محطة مياه حديد ومنجنيز بطاقة تصميمية 75 ل/ث.

وفي مجال الصرف الصحي، أوضح أنه تم تنفيذ 15 ألف وصلة صرف صحي منزلية ليصل إجمالي الوصلات إلى 45 ألف وصلة منزلية، واستكمال أعمال مد وتدعيم شبكات صرف صحي أقطار مختلفة بإجمالي أطوال تقدر بـ75 كيلو مترا، واستكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لعدد 10 قرى بواقع 2 قرية بأشمون، و 8 قرى بمركز الشهداء، واستكمال أعمال توسعات عدد 7 محطات معالجة قائمة، واستلام نحو 26250 مترا طوليا من شبكات الصرف الصحي.

وأشار صالح إلى أنه تم استلام 4 محطات رفع صرف صحي «كفر الجمالة، سرسموس، كفر سرسموس، عشما»، كما تم استلام توسعات محطة معالجة دناصور، بالإضافة إلى استلام أعمال منفذة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهى محطة مياه القرنين بالباجور بطاقة تصميمية 500 ل/ث، واستلام 7 محطات رفع صرف صحي ( كفر نفرة الرئيسية‘ كفر ميت العبسى ، سبك الضحاك 2 ، ميت العبسى، كفر هلال، نادر ، كفر نفرة الفرعية ).

وأكد صالح أن الشركة نفذت أعمال الاحلال والتجديد بقيمة 86 مليون جنيه، فى ضوء الخطة السنوية الموضوعة، وهى عبارة عن 34 مليون جنيه مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه بنواحي المحافظة بإجمالي أطوال 41 كيلومترا، و23 مليون جنيه مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بنواحي المحافظة بإجمالي أطوال 10 كيلو أمتار، و13 مليون جنيه أعمال إحلال وتجديد لعدد 26 محطة مياه بالشركة، و16 مليون جنيه أعمال إحلال وتجديد لعدد 12 محطة معالجة ورفع، لتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات، وإطالة العمر الافتراضي لها، كما تم تخصيص 10 ملايين جنيه لخطة مواجهة الأمطار.

وأوضح أنه فيما يخص مشروعات الصرف الصحي الممولة بقرض من البنكين الدولي والآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والقائم على النتائج SRSSP p for R: يتم تنفيذ أعمال بقيمة 1.42 مليار جنيه، لتوصيل خدمة الصرف الصحي المتكامل لعدد 16 قرية، و16 تابعا لخدمة 180 ألف نسمة محرومة من خدمة الصرف الصحي بمركز تلا، وتم الانتهاء من 163 كم من شبكات الانحدار، و27 كيلومترا من خطوط الطرد بنسبة تنفيذ 75% حتى تاريخه، وجارٍ استكمال أعمال المشروع.

وذكر رئيس الشركة أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 74 مليون جنيه ممولة من الشركة تمثلت فى 25 مليون جنيه أعمال احلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بنواحي المحافظة، و15 مليون جنيه تنفيذ إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطات رفع قويسنا رقم 3 و4 بإجمالي أطوال 3 كيلو أمتار، و4 ملايين جنيه أعمال احلال وتجديد ومد وتدعيم بعض شكاوى شبكات الصرف الصحي ممولة من خطة تحسين الأداء للبنك الدولي، وإنشاء محطة رفع بتكلفة 27 مليون جنيه، لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعي بالراهب، كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد عدد 25 بئرا بتكلفة 3 ملايين جنيه بنواحي المحافظة.

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وقال الدكتور محمد نجيب صالح إنه في سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب، تم تطوير ورفع كفاءة مروقات محطة الخطاطبة البحاري وصيانة الخزانات العلوية التابعة للصندوق الاجتماعي، ودق عدد 23 بئر ارتوازية بمحطات المياه لرفع الكفاءة، وسد احتياجات المواطنين ورفع كفاءة مرشحات محطات ( طوخ دلكة، الحامول، سمادون، صراوة، رملة الأنجب، منوف المرشحة، محلة سبك، سنجرج، منشأة سلطان، طملاي، سدود)، بالإضافة إلى تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمحطة شبرا خلفون، وتنفيذ لوحة تحسين معامل القدرة بالتنفيذ الذاتي بمحطة مليج المرشحة.

وفي مجال الصرف الصحي، ذكر رئيس الشركة أن عام 2023 شهد توصيل مرفق الصرف الصحي لعدد 91 منشأة حكومية على مستوى المحافظة، وتنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بطول 6800 متر، لمد خدمة الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء، واستلام 198 كيلومترا شبكات صرف صحي منفذة بمعرفة الهيئة الهندسية، والجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بأطوال 14 كيلومترا، وتنفيذ 4 كيلو أمتار للمناطق الأكثر احتياجا بنواحي المحافظة، ورفع كفاءة محطات معالجة ( البتانون ، شما ، طهواي ، أشمون )، ومحطات رفع الصرف الصحي بـ ( المصيلحة، الشهداء ، منوف ، أبو مشهور، جروان ، الماي، كفر زرقان )، بالإضافة إلى تنفيذ 3500 غرفة منزلية بالعديد من القرى الجاري، استلام شبكات انحدار الصرف الصحي لخدمة عدد كبير من المواطنين بنواحي المحافظة من خلال رفع كفاءة الأعمال المدنية بمحطات معالجة جنزور قويسنا، ومحطتي معالجة كفر السنابسة، والغوري وصيانة أحواض التهوية بمحطة معالجة المنطقة الصناعية، ورفع كفاءة أحواض التهوية بمحطة معالجة قويسنا، واستكمال منظومة الزيوت والشحوم، وفصل الرمال لمعالجة توسعات قويسنا بعد نقل تبعية التشغيل، وصيانة حوض RBC بمحطة معالجة سبك الضحاك، وصيانة منظومة الهواء وإصلاح البلاور الخاصة بمعالجة كفر الخضراء، وصيانة لوحات الكهرباء والبلورات والإسكانر الخاص لمعالجة توسعات الماي، لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

حصول محطتين على شهادة الإدارة الفنية المستدامة Tsm

وأشار صالح إلى أن قطاع المعامل حصل على شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة دناصور ومعالجة سمادون، وشهادات سلامة ومأمونية المياه لعدد 6 محطات ( شبين الكوم المرشحة، شما المرشحة، كفر القرنين المرشحة ، الحامول المرشحة ، الشهداء المرشحة، وطوخ دلكة المرشحة)، والانتهاء من عدد 17 خطة إصحاح بيئي لمحطات معالجة الصرف الصحي للتوافق مع متطلبات جهاز شؤون البيئة، مضيفا أن عدد العينات الكيماوية التي تم رفعها بلغت نحو 150 ألف عينة تقريبا.