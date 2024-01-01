«الإدارية العليا» تؤيد إزالة مبنى في المنوفية لانتهاء مدة الترخيص

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدعوى المقامة من سيدة في المنوفية، والتي تطالب فيها بوقف قرار إزالة سملات وقواعد الدور الأرضي في مبني خاص بها، وأيدت المحكمة قرار الإزالة.

صب قواعد بالمخالفة

قالت المحكمة إن المحافظة نسبت للمواطنة قيامها بصب قواعد وسملات الدور الأرضي بالعقار الكائن بناحية بني غريان – قويسنا – المنوفية – بدون الحصول علي ترخيص مخالفة بذلك للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية واصدر محافظ المنوفية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 477 متضمناً إزالة تلك الأعمال.

وتمسكت المواطنة بأن إقامتها لتلك الأعمال كان تنفيذا لترخيص البناء الممنوح بها برقم 139 لسنة 2010، وإنها أقامت هذه الأعمال قبل مرور عام من صدور الترخيص حسبما ذكرت ذلك في صحيفة دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، وإذ لم تقدم الطاعنة في أي مرحلة من مراحل نظر المنازعة أي مستندات تفيد قيامها بالأعمال محل قرار الإزالة موضوع الطعن خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص المشار إليه .

ولم تقدم الطاعنة ما يفيد استصدارها أي شهادات تفيد استمرار سريان الترخيص المشار إليه في تاريخ أقامتها تلك الأعمال، وبذلك يكون الترخيص المشار إليه قد سقط، وألغى بمرور سنة على صدوره واستلامه دون قيام الطاعنة بالبدء في تنفيذه.