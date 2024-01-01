«الأرصاد اليابانية» تتوقع حدوث هزات ارتدادية لمدة أسبوع عقب الزلزال

قال المسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، توشيهيرو شيموياما، ظهر اليوم، إنّ الهزات الارتدادية التي ضربت البلاد عقب زلزال اليابان، محتملة لمدة أسبوع تقريبا، وخاصة خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال هائل بقوة 7.6 درجة محافظة إيشيكاوا وسط اليابان، على طول ساحل بحر اليابان «البحر الشرقي»، فيما طالبت السلطات اليابانية، عقب زلزال اليابان القوي والتحذيرات من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، المواطنين في تلك المناطق الإخلاء على الفور، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

وعقب زلزال اليابان القوي سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر بيانات نشرها بموقعه الإلكتروني عدة زلازل تراوحت قوتها ما بين 3.6 و6.2 درجة على مقياس ريختر.

مسؤول ياياني: موجات «تسونامي» عقب زلزال اليابان ستضرب المنطقة بشكل متكرر

وأشار شيموياما، في مؤتمر صحفي، عقب زلزال اليابان، إلى خطر متزايد من حدوث انهيارات أرضية وانهيار منازل في المناطق التي ضربتها الزلازل، مضيفا إنه يتعين على السكان في المناطق الساحلية وعلى طول الأنهار التي صدرت فيها تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية«تسونامي» إخلاء منازلهم على الفور إلى أماكن آمنة.

وأضاف المسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الموجات ستضرب المنطقة بشكل متكرر، لذا يجب على الناس البقاء في مناطق آمنة حتى يتم رفع التحذيرات.