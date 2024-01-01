الصور الأولى لآثار زلزال اليابان «المدمر».. الشوارع متشققة

نشرت وسائل إعلام يايانية، صباح اليوم، صورا للأضرار الناجمة عن زلزال اليابان القوي التي تعرضت له البلاد، في أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، الذي أعقبه حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» في عدة مناطق يابانية.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال اليابان، بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، وفقا للسلطات اليابانية، وكان مركز الزلزال في شبه جزيرة نوتو في إيشيكاوا.

فيما قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال هز المباني وسط عاصمة البلاد «طوكيو»، فيما قالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إلى الشعور، بالزلزلال من محافظة أوموري في شمال شرق اليابان إلى منطقة كيوشو بجنوب غرب البلاد.

انقطاع التيار الكهربائي عن 32 ألف منزل في المحافظة

وعقب زلزال اليابان، أصدرت السلطات اليابانية، تحذيرا من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، في المناطق الساحلية في محافظات ياماجاتا ونيجاتا وتوياما وفوكوي وهيوجو. وفي قوت لاحق من اليوم، أعلنت عدة مناطق تعرضها للموجات تراوح ارتفاعها ما بين 40 سنتيمترا وأكثر من 1.2 متر.

من جانبها، قالت الحكومات المحلية وإدارات الإطفاء، إن العديد من المنازل، انهارت في أجزاء من إيشيكاوا وسط اليابان، جراء زلزال اليابان القوي، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 32 ألف و500 منزل في المحافظة.