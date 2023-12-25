بالألوان.. خطوات وشروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات

أعلنت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات في بيانات رسمية خطوات التقييم الوظيفي لكرت الخدمات المتكاملة، إذ تحدد كل إعاقة عقب توصيفها بدرجة محددة تأخذ لونها الخاص بكرت الخدمات المتكاملة، حتى يستطيع أصحاب الإعاقات المختلفة تحديد وتمييز نوع وتوصيف الإعاقة، وفق لون الكرت الخاص بهم وخدماته.

خطوات التقييم الوظيفي للإعاقات

وتنشر «الوطن» خطوات التقييم الوظيفى للإعاقة وألوان كل توصيف بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ يجري التقييم في 4 خطوات كالتالي:

- تسجيل بيانات صاحب الطلب بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته

- تطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، التي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص، ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية.

- تحديد انطباق تعريف الشخص ذوي الإعاقة، ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة، وفقا للمستويات الثلاثة ويكون كل مستوى بلون محدد.

ألوان كرت الخدمات المتكاملة

تنشر «الوطن»، تفاصيل الـ 3 ألوان وما يشير إليه كل لوم من الثلاثة للفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات كالتالي:

- اللون الأزرق، يشير لأحاب الإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة.

- اللون الأخضر، يشير لأصحاب الإعاقات المتوسطة.

- اللون الأورجواني، يشير لأصحاب الإعاقات البسيطة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت مديريات التضامن الاجتماعي شروط الحصول على كرت الخدمات المتكاملة كالتالي:

- أن يكون المتقدم للحصول على كرت الخدمات المتكاملة مقيمًا في دائرة اختصاص المكتب للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

- أن يكون المتقدم قد أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

- ألا يكون المتقدم مصاب بالأمراض النفسية والعقلية.