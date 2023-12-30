تنفيذ 4 حملات بالدقهلية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، استمرار فاعليات حملة «هنوصلك»؛ لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، لذوي الاحتياجات الخاصة والهمم.

حملة هنوصلك الكارت المتكامل بالدقهلية

وأشار «عبد العزيز»، في بيان، إلى أنّ الحملة جاءت تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ومحافظة الدقهلية، من أجل الوصول لغير القادرين من المواطنين لتسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

وأضاف «عبد العزيز» أنه جرى خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد 4 حملات للوصول إلى المواطنين الغير قادرين للتوجه لمكتب التأهيل بقري مركز بلقاس بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتضمنت قري الترزي، بسنديلة، الزهراء، تل عميرة.

وأكد أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، تستعد من أجل التواجد بقرية مستعمرة الجزائر يوم الاثنين المقبل، بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، إذ جرى خلال المدة تقديم خدمات لعدد 241 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإعفاؤهم من تحصيل الرسوم الخاصة بالتقييم الوظيفي.

وأضاف أن الحملات تتوالي بالتتابع في مختلف مراكز وقرى محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر وصناع الحياة ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.