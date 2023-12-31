«التضامن»: حملة «هنوصلك» تسهل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

قال خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، إن الوزارة أطلقت حملة بعنوان «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتم استخدامها كمكاتب تأهيل متنقلة لذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة المقدمة من الوزارة، وهناك بعض المحافظات لم يصلها ميزة الخدمات المتنقلة، ومنها الشرقية وقد تم إلحاقها بعربة الخدمات بالأمس لتسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وأضاف «محمد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت المذاع على شاشة قنوات «dmc»، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعتبر هامة لذوي الإعاقة وتعتبر مثل بطاقة الرقم القومي لأنه من خلالها يمكن التعامل مع كل الجهات الحكومية أو غير الحكومية لكل الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الصحة والدمج في التعليم والإعفاء من الرسوم الجمركية على الأجهزة والسيارات وتخفيض أسعار تذاكر النقل والمواصلات وخدمات التعين وكل ذلك يتم بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتابع: أن الخدمات المتنقلة تعتبر مجانية إلا بوجود رسوم رمزية وتقدر بـ110 جنيهات حيث يتم دفعها لوزارة التضامن للحصول على الخدمات المتنقلة.