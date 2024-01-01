محافظ المنوفية يفتتح مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية بتكلفة 10 ملايين جنيه

استهل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، العام الجديد 2024 بافتتاح مدرسة خديجة بكير للتربية الفكرية بمنوف (إنشاء جديد) بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه على مساحة 3572 م2 قطعة أرض تبرع العميد عادل القارح، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومحمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم.

افتتاح مدرسة في منوف أول أنشطة المحافظ في 2024

وتفقد المحافظ فصول التهيئة والتلمذة والمهنية بالمدرسة واطمئن على سير العملية التعليمية، مؤكدًا حرصه التام علي خدمة أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم وأصحاب المواهب وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتمكينهم وحصولهم علي كافة الحقوق اللازمة كونهم جزء أصيل من المجتمع، وموجهاً بتوفير وسيلة مواصلات للتيسير على الطلاب وذلك بالتنسيق الكامل مع رجال الأعمال للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن المدرسة تضم 13 فصلا دراسيا بمختلف المراحل التعليمية (رياض أطفال، تعليم أساسي، ثانوي) لخدمة أبنائنا الطلاب بمنوف والقرى والمراكز المجاورة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

تطوير وإحلال مقر الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة منوف

كما تضمنت الجولة، تفقد المحافظ أعمال تطوير وإحلال مقر الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة منوف بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وجار الانتهاء من أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية لمقر الحملة والتي تضم مبني إداري، مخازن، وورش، شبكة حريق، مظلات، أعمدة إنارة، غرف صيانة، مغسلة، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تهدف الي توفير خدمات السيارات والمركبات وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها للمساهمة في رفع مستوي النظافة لمركز ومدينة منوف، وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بإزالة كافة الإشغالات وتطوير المنطقة المحيطة بالحملة الميكانيكية للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري.