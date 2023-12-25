إزالة تعديات الأراضي الزراعية في حملات بالمنصورة

شنت رئاسة مركز المنصورة حملات مكثفة ومكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورصد المخالفات بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

شن حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وبحسب البيان الصادر قال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، تم شن حملات مكثفة على عدد من القرى والوحدات المحلية والعزب وخلال الحملة تم رصد مخالفات في قريتي جميزة والبقلية حيث تم إزالة مبنى على مساحة 340 مترا مربعا مخالفا على أرض زراعية في قرية البقلية وإزالة مبنى آخر تم بناؤه على أرض زراعية على مساحة 150 مترا مربعا في قرية جميزة التابعتين للمركز، وعلى الفور تمت الإزالة الفورية والتعامل مع المخالفين ومصادرة مواد البناء وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية لإزالة كافة التعديات

وشدد رئيس المركز على تكثيف الحملات الرقابية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة للحفاظ المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية لأنه تعد ثروة قومية هامة للأجيال القادمة والمستقبل القريب في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.