إزالة تعديات على أملاك الدولة في حملات مكبرة بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، بقيادة صابر حسين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 600 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات نظافة مكثفة في شوارع أسوان

كما كثفت الوحدة المحلية لمدينة أسوان أعمال النظافة العامة والتخلص من التراكمات في مختلف القرى بمعدل يصل إلى 20 طن يوميًا، وتعكس هذه الخطوة التزام الوحدة المحلية بتحسين البيئة وجعلها أكثر نظافة وجاذبية.

إزالة التراكمات والمخلفات على مدار اليوم

وتواصل الوحدة المحلية بأسوان أعمال النظافة العامة في الأحياء الشرقية والغربية والجنوبية والصداقة الجديدة على مدار اليوم، للتعامل مع المخلفات والتراكمات والقمامة في جميع المناطق السكنية.