وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء في 3 مدن جديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية، لإزالة تعديات ومخالفات بناء بأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية (مدينة برج العرب الجديدة – مدينة الفشن الجديدة – مدينة بني سويف الجديدة).

وبحسب القرارات، سيتمّ إزالة بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 57 قطاع هـ بالحي السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب سقف الردود الخلفي للقطعة بالدور الأرضي بالمخالفة.

كما سيتمّ إزالة التعديات الواقعة على مساحة 18فدان تقريبا المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في أعمال زراعة، وإقامة حوض ري، وغرفتين، وذلك بدون سند من القانون.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ إزالة بالطريق الإداري التعديات المقامة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بالحزام الأخضر لمدينة برج العرب الجديدة من واضـعي اليد، الذين تم رفض طلبات تقنين أوضاعهم.

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وأوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، ومنع أي تعديات عليها، موجهًا الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ هذه القرارات، وإزالة التعديات والمخالفات دون تهاون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لضبط العمران ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها، والتأكيد على هيبة الدولة والقانون.