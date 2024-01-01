تطعيمات الأطفال تدخل إلى غزة لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بدء دخول تطعيمات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن التطعيمات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية والتي تبرعت بها اليونيسف، بدأت بالدخول إلى القطاع، وأشارت إلى أن وزارة الصحة وافقت باستخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ التطعيمات إلى حين إدخالها لغزة.

وأكدت أن التطعيمات جرى التعامل معها بشكل صحيح ضمن المعايير العالمية المتبعة في حفظ التطعيمات، وكان ذلك وفق إشراف اليونسيف.

إشادة بتعاون الصحة المصرية

وأشادت وزيرة الصحة الفلسطينية أيضًا بالتعاون الكبير من وزارة الصحة المصرية في حفظ التطعيمات، لتمكين جهات الاختصاص من إدخالها إلى القطاع، في ظل الوضع الوبائي الحرج، الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ87 على التوالي.

التطيعمات تكفي لفترة من 8 إلى 14 شهرًا

وتضم التطعيمات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهرًا، وأشادت بجهود وزير الصحة ووكالة الأونروا، وجميع الطواقم، التي عملت على إدخال هذه التطعيمات إلى قطاع غزة، لتحصين الأطفال من الأمراض الخطرة، والأوبئة التي تهدد القطاع بسبب الحرب.