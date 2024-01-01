افتتاح 14 مشروعا خلال الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن افتتاح 14 مشروعًا تابعًا لصندوق تحيا مصر وذلك بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة منتصف يناير الجاري تشمل المشروعات مستشفيات ومدارس ومراكز ثقافية ورياضية، وتحسين بنية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في المنطقة.

وأوضح محافظ أسوان أن الاحتفالات بعيد أسوان القومي لهذا العام ستقتصر على إيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة ووضع أكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حديقة بلازا درة النيل.

وتاتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجيه الاهتمام والتركيز على افتتاح وتشغيل تجريبي لمجموعة من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية في مختلف قطاعات العمل العام بأسوان وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دخول المشروعات الجديدة في الخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية للمواطنين.

ومن بين المشروعات التي ستتم إطلاقها وتشغيلها تجريبيًا في أسوان، مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل القديم ومكتبة مصر العامة و افتتاح منطقة الطابية التاريخية بعد أن شهدت أعمال تطوير وتجميل بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة طرق كيما والسماد وإنشاء محاور وكباري وطرق سريعة، ومن بينها محور وكوبري خزان أسوان البديل ومحور وكوبري دراو.

كما شهدت محافظة أسوان تنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي أسوان/القاهرة بطول 125 كم بين مدينتي أسوان والسباعيةوتتم حاليًا المرحلة الأولى لمشروع إزدواج طريق أسوان/أبو سمبل البري بطول 215 كم، وتشييد كوبري السيل للمشاة.