أسعار المواصلات البديلة بعد إيقاف قطار «أبوقير» بالإسكندرية

تميز قطار أبو قير بكونه المواصلة الأسهل والأوفر التي تنقل المواطنين، من وسط المدينة الساحلية إلى أقصى شرقها في منطقة أبو قير، الأمر الذي ستفتقده المدينة تباعا على مدار الأشهر المقبلة، إذ سيجري إيقاف حركة القطار بشكل تدريجي، ليقف نهائيا مع أول شهر مارس المقبل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار المواصلات البديلة لنقل المواطنين بعد إيقاف قطار أبو قير، بعدما وضعت محافظة الإسكندرية خطة منذ أشهر، عبر توفير عدد من المواصلات المباشرة من محطة مصر إلى منطقة أبو قير، كما يوجد مواصلات أخرى من الموقف الجديد إلى أبو قير، ومن محطة الرمل إلى أبو قير، ومن المنشية إلى ذات المكان والعكس لتسهيل حركة المواطنين.

أسعار المواصلات البديلة بعد إيقاف قطار أبو قير

- محطة مصر/ أبو قير بقيمة 6 جنيهات.

- الموقف الجديد/ أبو قير بقيمة 6 جنيهات.

- المنشية/ أبو قير بقيمة 6 جنيهات.

طريق آخر للتنقل إلى أبو قير

يبرز طريق آخر للتنقل من وسط الإسكندرية إلى أبو قير والعكس، بالتحديد عبر وسيلتين كالتالي:

- ترام محطة الرمل إلى فيكتوريا بقيمة 1.5 جنيه التذكرة

- ومن فيكتوريا يتم ركوب ميكروباص إلى أبو قير بقيمة 4 جنيهات.

وبذلك يصبح إجمالي التنقل من محطة الرمل إلى أبو قير بكلا الوسيلتين بقيمة 5.5 جنيه من محطة الرمل إلى أبو قير.