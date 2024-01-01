مواعيد إجازات الموظفين في شهر يناير 2024.. تصل إلى 10 أيام

بدأ اليوم العام الجديد 2024، وينتظر المصريون الإجازات التي سيحصلون عليها، وفقًا للقانون الخاص بالخدمة المدنية المُطبق على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

إجازات شهر يناير

ومن بين الإجازات التي سيحصل عليها المصريون في العام الجديد تبدأ بشهر يناير الجاري، بحسب الأجندة الخاصة بالعام الجديد للعطلات والمناسبات الرسمية.

وجاءت الإجازات الخاصة بشهر يناير كالتالي:

1- يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

2- يوم السبت 6 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

3- يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة عيد الميلاد المجيد.

4- يوم الجمعة 12 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

5- يوم السبت 13 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

6- يوم الجمعة 19 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

7- يوم السبت 20 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

8- يوم الجمعة 26 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

9- يوم السبت 27 يناير 2024 عطلة أسبوعية.

10- يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024 إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية.