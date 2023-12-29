هل يحصل موظفو الحكومة والقطاع الخاص على إجازة في يوم رأس السنة؟

تساؤلات كثيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حول حصولهم على إجازة رسمية يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 يناير، أسوة بقرار البنك المركزي بمنح جميع العاملين بالبنوك إجازة رسمية.

الاثنين المقبل إجازة في البنوك

وقال مصدر حكومي، ردا على هذا السؤال الذي طرحته «الوطن»، إن يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 يناير 2024، يوم عمل عادي للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، موضحا أن الإجازة التي منحها البنك المركزي خاصة فقط بالبنوك، بسبب إجراءات إغلاق حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.

أضاف المصدر أن أول أيام الإجازات الرسمية، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، في العام الجديد 2024، سيكون يوم الأحد الموافق 7 يناير بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، وقد يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيله إلى يوم الخميس التالي، وفقا لبروتوكول مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع.

7 و25 يناير إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

أشار المصدر إلى أن العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص سوف يحصلون على إجازة رسمية أخرى، يوم الخميس الموافق 25 يناير، بسبب الاحتفال بأعياد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير 2011.

ولفت المصدر إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، هي إجازات بأجر كامل.