10 أيام إجازة بأجر كامل في هذا الشهر.. بشاير سارة مطلع العام الجديد

تفصلنا عن العام الميلادي الجديد 2024، بضعة أيام، حيث يحمل هذا العام العديد من البشريات والأخبار السارة، لجموع المصريين، لا سيما العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، والذي يتجاوزعددهم 30 مليونا بالقطاعين.

مفاجآت سارة في شهر يناير.. باكورة 2024

ومن بين الأخبار السارة التي يبحث عنها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، وتلقى الاهتمام الكبير، هي الإجازات الرسمية، خاصة في مطلع باكورة العام وهو شهر يناير، والذي تبلغ فيه عدد الإجازات الرسمية بسبب مناسبات خاصة، والعطلات الأسبوعية، 10 أيام إجازات وعطلات يحصل خلالها العامل على الأجر الكامل لمرتبه الشهري.

أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية

« الوطن» تشارك العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، هذه الاخبار السارة، وذلك باستعراض أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، التي يحصلون عليها في شهر يناير، حيث سيكون إجمالي عدد أيام العمل 20 يوما فقط للعاملين بالحكومة، و24 يوما للعاملين بالقطاع الخاص الذين يعملون يوم السبت، وإليكم أجندة أيام الإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية خلال شهر يناير، وهي كلها بأجر كامل، على النحو التالي :

- إجازة يوم الجمعة 5 يناير (عطلة أسبوعية)

- إجازة يوم السبت 6 يناير (عطلة أسبوعية)

- إجازة يوم الاحد 7 يناير بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد للأخوة المسيحيين، وقد يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيلها الى يوم الخميس نهاية الأسبوع، حسبما يتراءى لرئيس لمجلس الوزراء.

- إجازة يوم الجمعة 12 يناير (عطلة أسبوعية)

- إجازة يوم السبت 13 يناير.(عطلة أسبوعية)

-إجازة يوم الجمعة 19 يناير (عطلة أسبوعية)

- إجازة يوم السبت 20 يناير (عطلة أسبوعية)

- إجازة يوم الخميس 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.

-إجازة يوم الجمعة26 يناير (عطلة أسبوعية)

- إجازة يوم السبت 27 يناير (عطلة أسبوعية)

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، الصادرة في مايو 2017 ، منحت الأجر الكامل للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والخاضعين لأحكام القانون، الحصول على أجر كامل مع الإجازات الرسمية ، لمناسبات وطنية أو قومية أو دينية ، أو اجتماعية، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بها .

كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أحقية العاملين بالقطاع الخاص، في الحصول على إجازة بأجر كامل في هذه المناسبات، بجانب أيام العطلات الأسبوعية، بعد صدور قرار بذلك من رئيس السلطة المختصة ( وزير العمل) .