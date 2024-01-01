«التجارة»: ارتفاع صادرات مصر بنسبة 20% في عام 2023

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تحقيق هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إنجازات كبيرة خلال عام 2023، أسهمت في رفع الصادرات المصرية بنسبة 20%.

وأوضحت وزارة التجارة، أنَّ الهيئة فحصت 464 ألف رسالة منها 276 ألف و841 عينة غذائية، و187 ألفا و203 عينات صناعية، وإجراء 29 ألفا و887 تسجيلاً تجارياً بسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية والدعاية والإعلان.

وأضافت الوزارة أنَّه تمّ إصدار 423 ألفا و206 شهادات منشأ، وافتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وافتتاح مكاتب للهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات.

كما استقبلت الهيئة 105 آلاف و321 رسالة واردة من الخارج، منها 89 ألفا و670 رسالة صناعية، و15 ألفا و651 رسالة غير صناعية، وصدرت أكثر من 85 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية، و60 شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابر السعودية.

وتابعت أنَّه تمّ تدريب 2972 متدربا في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية، وتوقيع مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP Program الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة، وإبرام 7 بروتوكولات تعاون مع جهات تشمل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة «TÜV Austria»، وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، وجامعة هليوبوليس بهدف نقل الخبرات وتبادل المعلومات.

وأضافت أنَّه تمّ اعتماد معمل «اختبارات الصوتيات – اختبارات الأمان» بفرع مطار القاهرة واختبارات فحص جميع أنواع الأسمنت بالمعامل الكيميائية بفرع ميناء دمياط و3 اختبارات بمعامل ميناء بورسعيد ومعمل فحص المنتجات البترولية بميناء السويس، واستحداث مركز التميز المؤهل لإعداد كوادر بشرية الذي تولى تدريب 1000 طالب من الجامعات المصرية، وتدريب العاملين بالهيئة وقياداتها، وتدريب وفود بعض الدول الإفريقية، وعدد من رجال الأعمال والمصدرين المهتمين بمجال التصدير.

وأوضحت أنَّه تمّ تمديد مجال الاعتماد لوحدة إصدار شهادات مطابقة للمنتجات المعتمدة دوليا طبقا لمتطلبات ISO17065:2012 في 4 مجالات جديدة ليصبح إجمالي الشهادات الممنوحة من الوحدة 8 شهادات، والمشاركة بأجنحة في عدة معارض للترويج لخدمات الهيئة مثل معرض جلفود ومعرض التجارة البينية الأفريقية.