«الصناعة»: قدمنا 1755 خدمة دعم فني لـ696 شركة صناعية خلال 2023

استعرضت وزارة التجارة والصناعة إنجازاتها في مختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

وبحسب ما بيانات الوزارة، فإنه تم تقديم 1755 خدمة دعم فني لعدد 696 شركة صناعية مستفيدة في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة وريادة الأعمال.

- إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.

- تحليل الفرص الاستثمارية من حيث توافر المواد الخام محلياً بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية وتم تحديد 30 ملمح لفرصة استثمارية كمرحلة أولى من مستلزمات الإنتاج لتوطين الصناعة محلياً.

- متابعة المشروعات الخاصة باللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأمارات والأردن والبحرين.

- إعداد دراسة جدوى إقامة مجمع صناعي خاص بالرمان ومنتجاته (سواء في القطاع الغذائي والطبي) في عرب العوامر بأسيوط.

- توقيع 6 بروتوكولات تعاون مع عدة جهات بغرض التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والتدريب، وتوفير الحلول لتنمية الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

- المشاركة في عمليات التشبيك التي تمت في أكثر من 30 مناسبة، تضم تشبيكات طرفيها القطاع العام والخاص وتشبيكات طرفيها من القطاع الخاص.

- تدريب 76 مستفيد من خلال عدد 4 حاضنات أعمال في إطار مشروع المصنع المفتوح.

- حصر المصانع العاملة في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتنسيق مع الجهات المعنية لتأهيلها.

- تشبيك الباحثين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع شركاء من المجتمع الصناعي في قطاع الألبان ما أسهم في توقيع 8 عقود بين الشركاء الصناعيين وبين عدد من الباحثين في الأكاديمية.

- إعداد مقترحات ودراسات لعدد من الملفات الواردة من الجهات المعنية بالدولة شملت الاستغلال الأمثل لمصنع سجاد دمنهور، وتوطين صناعة الحرير الطبيعي، وتعزيز فرص تنافسية صناعة مستحضرات التجميل، وتحديات صناعة الدواء.

- تنظيم 3 دورات تدريبية لعدد 60 متدربا من خلال المنصة الإلكترونية للتعليم الصناعي التابعة للمركز.

- إعداد تقرير عن المنهج الشمولي للنمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية

- مشاركة فريق المركز بعدد 4 معارض صناعية للتشبيك والتعريف بأنشطة المركز.

- ساهمت جهود وخدمات المركز في تحقيق قصص نجاح مع عدة شركات وتحقيق وفورات مالية للشركات.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

- في مجال المواصفات والمقاييس

- إصدار 1523 مواصفة قياسية.

- عقـد 3565 اجتماع للجان القومية الفنية.

- دراسة 3600 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية، و675 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة تقييس عربية.

- دراسـة 2570 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية.

- تقديم 6100 استشارة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.

- بيع 8000 مواصفة مصرية و400 مواصفة أجنبية، و750 دليلا.

في مجال الجودة:

- منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 70 منشأة تنتج 85 منتجاً، وتجديد تراخيص لعدد 93 منشأة تنتج 210 منتجاً

- إصدار 170 شهادة مطابقة لعدد 125 منشأة.

- إصدار 2200 علامة مطابقة للسلع الهندسية.

- اعتماد 5 نماذج أساسية لعدد 5 منشأة.

- دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد 80 منشأة.

- فحص 154 مقطورة لعدد 20 منشأة.

- إجراء 600 زيارة لعدد 300 منشأة حاصلة على علامة حلال تنتج 7000 منتجاً.

- منح 30 موديل لمكونات السيارات لعدد 30 شركة.

- دراسة 4297 تنك محلى ومستورد.

- فحص 8 مركبات كاملة لعدد 8 شركة.

في مجال الاختبارات والمعامل

- إجراء 30555 اختبار بمعامل الاختبارات الهندسية، و22261 اختبار بمعامل الاختبارات الكيماوية، و5839 اختبار بمعامل الاختبارات الغذائية، و4569 اختبار بمعامل اختبارات الغـــزل والنسيــج.

- معايرة 12528 جهاز لضبط دقة القياس للأدوات والمعدات.

- تأهيل معمل البلاستيك بالأجهزة بالإدارة العامة للاختبارات الكيماوية، والمعامــل الخاصة بالإدارة العامة للاختبارات الغذائية، واستكمال تأهيل معمل مواد البناء والتشييد

- توريد جهازي فحص المواد والغازات الضارة لطبقة الأوزون.

- استحداث 5 اختبارات فحوص غذائية جديدة.

- تجديد تأهيل 12 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ33 باراميتر.

المعهد القومي للجودة

- تنفيذ 45 برنامج تدريبي لعدد 698 متدرب من المؤسسات والجهات والشركات.

- تنفيذ برنامج رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعدد 440 متدرب.

- تنفيذ برامج في مجال التأهيل والاستشارات طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية لعدد 4 جهات.

- إصدار 80 شهادة صلاحية لاعتماد جهات التأهيل والتدريب.

- مراجعة نظم الجودة لـ3 منشآت صناعية

- توقيع 17 بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية

- دراسة 60 طلبا لرعاية الوزارة للمؤتمرات.

- تنفيذ 22 برنامجا تدريبيا مؤهلا للحصول على رخص مزاولة المهنة لعدد 427 متدربا في المجالات الصناعية والجودة وتقييم المطابقة، وإصدار 300 رخصة مزاولة مهنة.

مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي

- بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز نحو 1090، وعدد رواد الأعمال المستفيدين 400.

- تقديم أكثر من 1385 استشارة ودعم فني للورش والمصانع في مجالات أهمها ترشيد الموارد والإنتاج الانظف ومجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات والإدارة السليمة للكيماويات الصناعية.

- تقديم 155 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا استفاد منها 1585 من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة.

- تعقيم 2100 طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم.

- تأهيل أكثر من 15 شركة من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل في نظام REACH وأيضا العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة CE MARK.

- إجراء مراجعات على 40 مصنع لتقييم الوضع القائم ومطابقته مع متطلبات نظام إدارة الجودة ISO 22000:2005.

- إجراء 21930 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية في مجالات صناعة البلاستيك والصناعات الغذائية والتعدينية والرخام وصناعة الأثاث.

- إطلاق كتاب "الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر".

- إنشاء لجنة قومية لتطوير قطاع التمور بمصر، وتم إصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور.

- المشاركة في تنظيم المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية المنظمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.