«يجب احترامه».. تعليق مثير للجدل يضع بنزيما في ورطة جديدة مع اتحاد جدة

منذ يوليو 2023، لم يخطُ كريم بنزيما خطوة مع اتحاد جدة إلا ورافقها أزمة وإثارة للجدل، بداية من غيابه المتكرر عن المباريات مرورًا بأزماته مع نونو سانتو، وصولًا عند خروجه من مدينة جدة وتجاهل حضور التدريبات، تحت قيادة المدرب الجديد مارسيلو جاياردو.

ماذا قال مدرب كريم بنزيما عن سبب غيابه عن اتحاد جدة؟

«يجب احترامه».. كلمة قالها المدرب الخاص لكريم بنزيما بعد الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل عن اتحاد جدة، بسبب استبعاده من قبل المدرب البرتغالي مارسيلو جاياردو، الذي اتخذ قرارًا تأديبيًا ضد مهاجم ريال مدريد السابق، باستبعاد من قائمة مباراة الطائي، بعد تمرده وغيابه عن الحصص التدريبية للفريق، بعد الهزائم المتتالية لفريقه السعودي.

مدرب كريم بنزيما يدافع عنه بعد هجوم جماهير اتحاد جدة

مدرب كريم بنزيما الخاص حاول تخفيف وطأة الأزمة بين كريم بنزيما والجماهير، الذي يحملونه مسؤولية الهزيمة عقب كل مباراة، خاصة السقوط أمام الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وفقدان فرصة الحصول على ميدالية أو لقب هذا الموسم، إلى جانب الهزيمة الساحقة أمام الغريم النصر السعودي، بخماسية مذلة وقبلها ثلاثية من الرائد.

«هناك 11 لاعبًا، لا يمكن إلقاء اللوم على لاعب واحد فقط بعد كل هزيمة».. هكذا دافع خافيير أتالايا المدرب الشخصي لكريم بنزيما، عن المهاجم الفرنسي الذي يواجه هجوما غير مسبوق من قبل الجماهير التي تحمله نتيجة الهزائم المتتالية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وأضاف: «لا يمكن أن نضع المسؤولية بالكامل على عاتق لاعب واحد، هي ليست مباراة تنس، لكنها مباراة كرة قدم والملعب يحمل 11 لاعبًا للفريق، يجب احترام كريم بنزيما أكثر من ذلك، أنت تتحدث عن أفضل لاعبي العالم، الذي يملك العديد من الألقاب الاستثنائية، وصانع تاريخ بين جدارن ريال مدريد أفضل أندية العالم».