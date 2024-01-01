تنظم لقاءات توعوية بخطورة الإدمان للعاملين بالمنطقة الصناعية في المنيا

نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، سلسلة لقاءات إرشادية للعاملين بالمنطقة الصناعية «شرق النيل»، بهدف توعيتهم بخطورة الإدمان والمخدرات، وتعريفهم بآلية تلقى العلاج بالمجان على نفقة الدولة.

وتضمنت اللقاءات، التي شملت زيارة 15 مصنعا كثيف العمالة يضم أكثر من 3 آلاف عامل، توزيع مطبوعات على العمال حول قضية الإدمان وتعاطي المخدرات، وتلقي استفساراتهم المختلفة، والرد على بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بقضية المخدرات، والتعريف بمجهودات الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات عن طريق توفير العلاج بالمجان وفى سرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

كما عقدت إدارة الشباب والطلاب لقاءات مع مسئولي المصانع لتوضيح آليات الكشف المبكر عن التعاطي للعمال، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية حال ظهورها، وكذلك بحث سبل تكثيف لقاءات التوعية بالمصانع للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمال.